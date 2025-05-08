Автомобиль влетел в толпу фанатов ПСЖ – 3 человека в тяжелом состоянии, Мерседес немедленно сожгли (ВИДЕО)
Празднование болельщиками ПСЖ выхода в финал Лиги чемпионов превратилось в сплошной хаос.
Еще до стартового свистка матча против Арсенала (2:1) под Парк де Пренс собралось немало фанатов без билетов. После победы любимой команды толпа начала бродить по улицам и просто сошла с ума, информирует Le Parisien.
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Жуткий инцидент произошел на улице Христофора Колумба, что неподалеку Елисейских полей. Черный Мерседес неожиданно въехал в группу фанатов ПСЖ.
Трех человек госпитализировали – один в критическом состоянии, двое в относительно тяжелом. Другие болельщики устроили самосуд. Мерседес начали бить со всех сторон, а позже сожгли. Пока неизвестно, задержали ли водителя автомобиля, и мотивы его поступка.
Вся ночь в Париже превратилась в сплошной хаос – столкновения с полицией, разбитые витрины магазинов, побиты другие машины, которые просто стояли вдоль дороги. По меньшей мере 43 человек арестовали.
ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче