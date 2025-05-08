Еще до стартового свистка матча против Арсенала (2:1) под Парк де Пренс собралось немало фанатов без билетов. После победы любимой команды толпа начала бродить по улицам и просто сошла с ума, информирует Le Parisien.

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Жуткий инцидент произошел на улице Христофора Колумба, что неподалеку Елисейских полей. Черный Мерседес неожиданно въехал в группу фанатов ПСЖ.

Victoire du #PSG : Une voiture a foncé dans la foule à Paris.



Au moins trois supporters ont été blessés dont l’un a été transporté à l’hôpital en urgence absolue. On ignore si les occupants de la voiture ont été interpellés. (Le Parisien) #PSGARS pic.twitter.com/i14LWplUqD — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) May 7, 2025

Трех человек госпитализировали – один в критическом состоянии, двое в относительно тяжелом. Другие болельщики устроили самосуд. Мерседес начали бить со всех сторон, а позже сожгли. Пока неизвестно, задержали ли водителя автомобиля, и мотивы его поступка.

BARDO EN PARIS: un auto ATROPELLO a varios hinchas del PSG que estaban festejando en las calles.



Luego los hinchas fajaron al conductor, rompieron el auto y lo prendieron fuego. pic.twitter.com/KzMCWAcmJ1 — ? BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 7, 2025

Вся ночь в Париже превратилась в сплошной хаос – столкновения с полицией, разбитые витрины магазинов, побиты другие машины, которые просто стояли вдоль дороги. По меньшей мере 43 человек арестовали.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче