Румынский лайнсмен Октавиан Шовре удивил тем, что попросил автограф у нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, однако сделал это не ради себя.

Судья взял автограф у Холанда, чтобы пожертвовать его медицинскому центру в Румынии, где проходят терапию дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма, сообщает журналист Эммануэль Роша в своем твиттере.

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Центр финансируется только за счет пожертвований и средств, вырученных с аукционов, а Шовре с 2015 года жертвует для них памятные вещи, которые он получил после матчей: футболки, фотографии и автографы. Интересно, что румын хотел взять автограф и у наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, однако не смог этого сделать.

К слову, Боруссия Холанда минимально уступила Манчестер Сити (1:2). Ответный матч состоится 14 апреля, начало в 22:00.

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