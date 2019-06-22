Автогол "возглавил" список бомбардиров женского ЧМ-2019 – курьез дня

Женскому Мундиалю в этом году не приходится жаловаться на результативность, но борьба за звание лучшего бомбардира обещает быть жаркой.

Автогол в настоящее время является лучшим "бомбардиром" женского чемпионата мира-2019. Об этом сообщает Gracenote Live.

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На групповом этапе Мундиаля были забиты 8 мячей в свои ворота. Ни одна футболистка не продемонстрировала подобную результативность. Пока лучший результат имеют американка Алекс Морган и австралийка Саманта Керр. Они забили по 5 голов.

К слову, на ЧМ-2019 играли 24 сборные. Плей-офф турнира стартует в субботу, 22 июня, матчем 1/8 финала между Норвегией и Австралией.