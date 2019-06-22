toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДАРИО СРНА НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Автогол "возглавил" список бомбардиров женского ЧМ-2019 – курьез дня

12:39 69 Читати українською
Автогол "возглавил" список бомбардиров женского ЧМ-2019 – курьез дня
Алекс Морган шокирована / фото из соцсетей

Женскому Мундиалю в этом году не приходится жаловаться на результативность, но борьба за звание лучшего бомбардира обещает быть жаркой.

Автогол в настоящее время является лучшим "бомбардиром" женского чемпионата мира-2019. Об этом сообщает Gracenote Live.

Бекхэм с футболкой Манчестер Сити: теперь вы видели все – розыгрыш дня

На групповом этапе Мундиаля были забиты 8 мячей в свои ворота. Ни одна футболистка не продемонстрировала подобную результативность. Пока лучший результат имеют американка Алекс Морган и австралийка Саманта Керр. Они забили по 5 голов.

К слову, на ЧМ-2019 играли 24 сборные. Плей-офф турнира стартует в субботу, 22 июня, матчем 1/8 финала между Норвегией и Австралией.

blog_ava
Невероятный триллер в видеообзоре матча Англия – Румыния – 2:4
06:00
377
Теги
Мир автогол футбольные курьёзы Женский футбол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
53
мин
Перу
22:00
Бразилия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук