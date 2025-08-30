Колос ожидаемо доминировал до перерыва, но Билык отбивал все, что летело в его ворота. Когда же кипер Эпицентра был бессилен против пушки Гусола, то на помощь пришла стойка. У гостей единственную возможность имел новичок Супряга – слабо и по центру.

Колос дожал Эпицентр благодаря обидному автоголу и обогнал Динамо на вершине УПЛ – Супряга упустил момент

Решающий эпизод случился на 64-й минуте. После неудачной подачи со штрафного Цуриков подхватил мяч на фланге и выполнил еще один кросс. Билык кулаками отбил в собственного партнера Григоращука, а от того мяч залетел в сетку – 1:0. Автогол принес Колосу победу и единоличное лидерство в таблице УПЛ. Эпицентр без очков и на дне.