В четверг, 20 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии (1:0). Смотрите гол и обзор встречи на Футбол 24.

Кто бы мог подумать, что преимущество Испании в матче с другим титаном – действующим чемпионом Европы – Италией будет настолько большим. Тотальным! "Фурия роха" создала минимум три голевых момента, но забила лишь однажды - можно сказать, случайным образом. В начале второго тайма Доннарумма кончиками пальцев зацепил мяч после прострела Мораты – и Калафьори срезал снаряд в сетку собственных ворот.

Испания в эффектном стиле победила Италию, оформив досрочный выход в 1/8 финала Евро-2024

Однако помимо этого ключевого эпизода в обзоре есть на что посмотреть. Самые же красивые свои моменты у ворот "Скуадры адзурры" испанцы не реализовали: Педри с Руисом никак не могли переиграть Доннарумму, Ламалу немного не хватило точности, чтобы попасть в створ, а Нико Уильямс нанёс сокрушительный удар в штангу.

Испания досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Евро. Похоже, второе место в этой группе будет разыграно между Италией и Хорватией в матче третьего тура.