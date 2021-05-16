Автогол и нереализованный пенальти в видеообзоре матча Фиорентина – Наполи – 0:2
17:32 - Читати українською
Наполи победил Фиорентину в 37 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Лоренцо Инсинье 57’
Пётр Зелински 67’
57’ Лоренцо Инсинье
67’ Пётр Зелински
Наполи имел ощутимое преимущество, однако открыть счет удалось лишь после перерыва. Инсинье с "точки" пробил неудачно и сам успел на добивание.
Наполи в скандальном матче победил Фиорентину и поднялся в зону ЛЧ – этнический украинец "отличился" при праздновании
Все вопросы снял автогол Венути. Зелински пробил с линии штрафной, и защитник Фиорентины неудачно подставился – 0:2.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter