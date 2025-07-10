Команды во второй раз расписали ничью 1:1, и Ванкувер прошел дальше благодаря победе в серии пенальти. Впрочем, наибольший интерес вызвал гол Кевалри на 66-й минуте.

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После толкотни на угловом игрок Ванкувера Эйден О'Коннор упал на газон, а мяч вылетел за пределы штрафной площадки. Молдавский легионер Кевалри Михаил Герасименков решился на дальний удар и не прогадал. Мяч явно летел мимо ворот, но идеально изменил траекторию после касания к О'Коннору, который продолжал лежать на газоне и вообще не смотрел на поле!

Напомним, что на этой стадии канадского Чемпионшипа вылетел Монреаль украинца Геннадия Синчука. Курьезный автогол не помог пройти дальше и Кевалри.

GOAL



THE WEIRDEST GOAL OF THE YEAR ?



Mihail Gherasimencov takes a shot which is deflected into the net by an injured Aidan O'Connor, who wasn't even looking at the play because he was down, and @CPLCavalryFC are level #CanChamp | Watch LIVE on OneSoccer pic.twitter.com/B87mbVYeCJ — OneSoccer (@onesoccer) July 9, 2025

Синчук с Монреалем не сумел пробиться в полуфинал, сыграв вничью – украинец поучаствовал в голевой атаке