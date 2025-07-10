Автогол года на турнире с участием украинца – игрок лежал и ничего не понимал (ВИДЕО)
Четвертьфинал канадского Чемпионшипа между Кевалри и Ванкувер ФК подарил очень курьезный момент.
Команды во второй раз расписали ничью 1:1, и Ванкувер прошел дальше благодаря победе в серии пенальти. Впрочем, наибольший интерес вызвал гол Кевалри на 66-й минуте.
Месси с историческим рекордом принес победу Интеру Майами – Лео оформил 4 дубль подряд, украинец присоединился к разгрому
После толкотни на угловом игрок Ванкувера Эйден О'Коннор упал на газон, а мяч вылетел за пределы штрафной площадки. Молдавский легионер Кевалри Михаил Герасименков решился на дальний удар и не прогадал. Мяч явно летел мимо ворот, но идеально изменил траекторию после касания к О'Коннору, который продолжал лежать на газоне и вообще не смотрел на поле!
Напомним, что на этой стадии канадского Чемпионшипа вылетел Монреаль украинца Геннадия Синчука. Курьезный автогол не помог пройти дальше и Кевалри.
Синчук с Монреалем не сумел пробиться в полуфинал, сыграв вничью – украинец поучаствовал в голевой атаке