Автогол года – защитник Осасуны попал по своим воротам из центра поля
17:00 - Читати українською
Рядовой спарринг между Мирандесом и Осасуной подарил очень забавный эпизод.
Команды 25 минут не могли открыть счет, но Аридан Эрнандес сам решил проблему.
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33-летний защитник Осасуны получил мяч в центре поля и вдруг захотел отдавать передачу голкиперу. Пас получился слишком сильным и неожиданным для Серхио Эрреры, который только взглядом провел сферу в сетку собственных ворот.
Досадный автогол не смутил Осасуну, и после перерыва памплонцы оформили камбек со счетом 2:1.
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