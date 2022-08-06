Рядовой спарринг между Мирандесом и Осасуной подарил очень забавный эпизод.

Команды 25 минут не могли открыть счет, но Аридан Эрнандес сам решил проблему.

Защитник Суонси забил курьезный гол в свои ворота – в Европе началась "эпидемия" подобных автоголов

33-летний защитник Осасуны получил мяч в центре поля и вдруг захотел отдавать передачу голкиперу. Пас получился слишком сильным и неожиданным для Серхио Эрреры, который только взглядом провел сферу в сетку собственных ворот.

Досадный автогол не смутил Осасуну, и после перерыва памплонцы оформили камбек со счетом 2:1.

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