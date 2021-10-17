"Сороки" шокировали "шпор" уже на второй минуте, когда забил Уилсон. Но Тоттенхэм опомнился и взял игру под свой контроль. Ндомбеле удался красивый результативный удар, а Кейн реализовал выход один на один. Для Харри это было первое результативное действие в АПЛ в этом сезоне.

Вест Хэм минимально обыграл Эвертон, Тоттенхэм благодаря первым результативным действиям Кейна в АПЛ переиграл Ньюкасл

Матч был прерван в конце первого тайма – болельщику стало плохо, а на поле появился медик с дефибриллятором. В конце концов, зрителя спасли, а матч возобновился. Утроил преимущество Тоттенхэма Сон после паса Кейна, а поставил точку во встрече Дайер. Правда, расписался он в собственных воротах. Подопечные Эшпириту Санту запрыгнули на 5 место, а команда Стива Брюса осталась предпоследней.