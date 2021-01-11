Автобус Ворсклы стал "заложником" протеста – Максимов и легионер команды сделали фото с митингующими
Футболисты полтавской Ворсклы оказались в блокаде из-за митинга.
Сегодня, 11 января, на Полтавщине прошло несколько митингов. Люди требовали от властей пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Митингующие перекрыли одну из улиц города возле областной администрации, а также трассу вблизи Пирятина.
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В "осаду" протеста попал клубный автобус Ворсклы. Главный тренер команды Юрий Максимов и малийский легионер Ибрахим Кане даже сфотографировались с людьми, которые вышли на митинг.
К слову, у Ворсклы на 11 января был запланирован вылет в Турцию, где команда проведет тренировочный сбор. Ожидается, что полтавчане проведут 4 товарищеских матча против команд из Сербии, Черногории и Боснии.
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