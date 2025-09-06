Автобус сборной Люксембурга U-21 перевернулся в четверг вечером. Машину занесло с дороги, что привело к ужасной аварии: автобус проскользнул около 50 метров. Об этом информирует MaisFutebol.

В результате аварии пострадали восемь человек: четыре игрока, три члена тренерского штаба и водитель. Четверо были доставлены в больницу с легкими травмами. По имеющимся данным, авария произошла из-за болезни водителя автобуса.

Сообщается, что в пятидесяти метрах впереди стоял бетонный столб, поэтому автобус едва избежал катастрофы.

Спасатели оказали первую помощь водителю, который потерял сознание. Осколки стекла застряли в коже у многих пассажиров.

Молодежная сборная Люксембурга прибыла в Бретань (Франция), чтобы сыграть матч против французов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы U-21 2027 года. Матч перенесен на 3 октября 2026 года.

