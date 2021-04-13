Сенат Бундеслиги на плановом заседании рассмотрел вопрос выдачи аттестации на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.

Чеберко отметил разницу между УПЛ и австрийской Бундеслигой

По результатам встречи была выдана лицензия 11 клубам высшего дивизиона, среди которых, в частности, Зальцбург, Рапид, ЛАСК, за который выступает Евгений Чеберко, и другие. А вот в участии в соревнованиях следующего сезона было отказано 3 коллективам, среди которых Аустрия Вена. Причиной стали финансовые проблемы. Также клубу не позволили заявляться на Вторую лигу Австрии.

Заметим, Аустрия Вена 24 раза в своей истории поднимала над головой трофей Бундеслиги. Еще 27 раз "фиолетовые" торжествовали в Кубке Австрии и дважды становились обладателями Кубка Митропы.

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