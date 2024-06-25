Австрия в безумной битве перестреляла Нидерланды и вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места
Нидерландцы проиграли австрийцам (2:3) в третьем туре группового раунда Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Классная динамичная Австрия
Австрия произвела приятное впечатление в начале Евро, хотя и проиграла Франции. Затем была победа над Польшей. Единственный минус по итогам двух матчей – большое количество желтых карточек. 7 футболистов оказались под угрозой дисквалификации, поэтому Ральф Рангник применил ротацию.
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У Австрии нет пропасти между основой и запасными. Все четко знают структуру, все способны прессинговать. Именно это они и делали на старте встречи. Нидерланды не могли перевести мяч за центр поля и построить быструю атаку – австрийцы мгновенно включали контрпрессинг.
Арнаутович эффективно выполнял роль динамичного столба, сбрасывая мячи на фланги. Арни открылся между линиями под длинный пас Линхарта и подключил Прасса – тот плохо прострелил, однако Мален срезал мяч в собственные ворота.
Команда Рангника держала хорошую динамику, держала соперника в тисках. Забитцер дальним ударом мог удвоить преимущество, а Арнаутович как-то растерялся, когда оказался с мячом перед голкипером.
Куман признал ошибку
Рональд Куман по собственной воле принял странные решения по составу, но признал ошибку ранней заменой Веермана и Симонса. Нидерланды в первом тайме откровенно страдали и редко подбирались к чужой штрафной. Но каждый раз было остро из-за открытости Австрии.
Рейндерс получил шикарную позицию после передачи Гакпо и плохо пробил. Еще худший удар нанес Мален, когда Рейндерс попытался реабилитироваться качественным пасом в разрез. Еще был заблокированный удар Схаутена и неточная попытка Депая.
Нидерланды ожили уже после перерыва. Забить удалось на контратаке: Геертрейда выгрыз мяч, Симонс пробежал через центр метров сорок, а Гакпо фирменным ударом пробил в дальний угол. Коди утвердился в статусе лучшего игрока этой команды.
Сумасшедшие качели
Австрия довольно быстро снова повела в счете. Забитцер и Прасс разыграли на фланге и доставили мяч в штрафную зону. Гриллич забросил, а Шмид головой отличился.
Пошла рваная игра. Подача Гакпо, скидка Вегхорста – гол Депая. Арбитр пережил помутнение и отменил гол из-за игры рукой, но VAR помог исправить ошибку.
Качели продолжились, а Австрия забила в третий раз. Забитцер сам разогнал контратаку и сам отличился. Марсель получил своевременный пас от Баумгартнера и с острого угла загнал мяч в ворота.
Австрия победила, набрала шесть очков и выиграла "группу смерти". Франция финиширует второй, а Нидерланды выходят в плей-офф с третьего места – 4 очка точно хватает.