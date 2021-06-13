Австрия – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020
В стартовом туре чемпионата Европы в группе C сборная Австрия встречается с командой Северной Македонии. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Австрия – Северная Македония начался в 19:00 по киевскому времени на бухарестском Национальном стадионе. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а текстовую онлайн-трансляцию встречи ведет "Футбол 24".
Австрия – Северная Македония: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы команд:
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер, Лаймер, К. Шлагер, Алаба – Забитцер – Калайджич
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ильзанкер, Арнаутович, Гриллич, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Лазаро
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски – Пандев, Трайковски
Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Хасани, Костадинов, К. Велкоски, Спировски, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски
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