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Австрия продлила контракт с главным тренером – она сыграет с Украиной на Евро-2020

17:21 9 Читати українською
Австрия продлила контракт с главным тренером – она сыграет с Украиной на Евро-2020
Франко Фода / УЕФА

Наставник сборной Австрии Франко Фода продолжит работу во главе национальной команды.

Футбольный союз Австрии объявил о подписании нового контракта с немецким тренером Франко Фодой. 54-летний специалист будет исполнять свои обязанности до конца 2021-го. В случае выхода на чемпионат мира-2022 соглашение с Фодой будет автоматически пролонгировано до завершения Мундиаля, информирует официальный сайт Футбольного союза Австрии.

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За период работы тренера австрийцы провели 22 матча – 14 побед, 2 ничьи и 6 поражений.

Фода работает главным тренером национальной команды с 2017 года. Под его руководством Австрия квалифицировалась на Евро-2020 со второго места группы, а в финальном турнире в рамках 3-го тура сыграет против сборной Украины в Бухаресте.

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Главное Франко Фода Франко Фода Евро-2020 Австрия Австрия
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