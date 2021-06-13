Наставник сборной Австрии Франко Фода рассказал о плане на игру против Северной Македонии в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

"Атмосфера в команде очень хорошая, все в предвкушении. Нам пришлось год ждать этого из-за пандемии. Наша цель ясна: мы хотим победить и начать турнир с хорошими ощущениями.

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Не чувствую никакого давления. Наоборот. Я всем сказал – игрокам, тренерам и персоналу сборной, – что мы можем создать историю. Это наша цель: победить в первом матче на Евро. Далее посмотрим, как будут развиваться события. Тогда мы сможем ставить перед собой новые цели.

Да, мы решили, где будет действовать Алаба, и обсудили это с ним. Поймите, что мы не можем объявить эту информацию", – приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Австрия и Северная Македония сойдутся сегодня в очном противостоянии в 19:00. Они являются соперниками сборной Украины в квартете C, которая встретится с Нидерландами в 22:00.

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