Австрия окончательно сформировала заявку на Евро – соперник Украины избавился от 4 игроков
Главный тренер австрийцев Франко Фода отсеял игроков, которые не понадобятся ему на Евро-2020.
Из окончательного списка выбыли голкипер Линднер, защитник Мвене, хавбек Балич и нападающий Грбич. Теперь заявка сборной Австрии выглядит следующим образом:
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Вратари: Бахманн, Перван, Шлагер;
Защитники: Алаба, Драгович, Фрідль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Пош, Триммель, Ульмер;
Полузащитники: Баумгартлингер, Баумгартнер, Гриллитч, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф;
Нападающие: Арнаутович, Грегорич, Калайджич, Онисиво.
Напомним, на групповом этапе Евро австрийцы встретятся с Нидерландами, Северной Македонией и Украиной. Матч против "сине-желтых" запланирован на третий тур (21 июня).
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