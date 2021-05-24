Главный тренер австрийцев Франко Фода отсеял игроков, которые не понадобятся ему на Евро-2020.

Из окончательного списка выбыли голкипер Линднер, защитник Мвене, хавбек Балич и нападающий Грбич. Теперь заявка сборной Австрии выглядит следующим образом:

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Вратари: Бахманн, Перван, Шлагер;

Защитники: Алаба, Драгович, Фрідль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Пош, Триммель, Ульмер;

Полузащитники: Баумгартлингер, Баумгартнер, Гриллитч, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф;

Нападающие: Арнаутович, Грегорич, Калайджич, Онисиво.

Напомним, на групповом этапе Евро австрийцы встретятся с Нидерландами, Северной Македонией и Украиной. Матч против "сине-желтых" запланирован на третий тур (21 июня).

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