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Австрия одной из последних в Европе остановила чемпионат

18 марта 23:09 9 Читати українською
Австрия одной из последних в Европе остановила чемпионат
Австрия одной из последних в Европе остановила чемпионат

Руководство австрийской Бундеслиги приняло решение о приостановлении матчей чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

Чемпионат прерывает сезон до мая, сообщает официальный твиттер турнира.

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Функционеры продолжают мониторить ситуацию и стремятся доиграть чемпионат. Австрийское первенство ждало решение УЕФА о переносе Евро-2020 и только после него решила остановить соревнования. На прошлой неделе были перенесены лишь 2 тура местной Бундеслиги.

Отметим, что после решения австрийских функционеров в Европе осталось только 2 элитных дивизиона, продолжающих соревнования – белорусская Высшая лига и турецкая Суперлига.

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Теги
коронавирус Мир Австрия Австрия
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