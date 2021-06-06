Соперник сборной Украины завершил подготовку к Евро-2020 контрольным матчем против Словакии. Франко Фода изменил состав после спарринга с Англией и продолжил тасовать по полю Дэвида Алабу. Сегодня лидер австрийцев вышел номинально на левом фланге полузащиты, но обменивался позициями с Ульмером и разгонял атаки из глубины, смещаясь в опорную зону.

Австрия доминировала. Значительно больше владела мячом и позиционно атаковала. Алаба разрезал гостей вертикальными передачами, Баумгартнер умело находил пространство и создавал его партнерам, а Калайджич открывался под подачи. Именно навесы на высокого форварда приносили австрийцам больше всего пользы, хотя ударов был мало.

Словакия выжидала ошибок и выбегала в контратаки. Обрезки Das Team приводили к опасным моментам на ворота Бахманна, но голкипер справился с непростым ударом Мака. Кстати, тренер Австрии определился с первым номером на Евро-2020 – проблемную позицию закроет вратарь Уотфорда Даниэль Бахманн.

После перерыва пошла более активная игра. Словаки усилиями Хараслина создали хорошую возможность, но Бахманн грамотно сыграл на выходе, а добивание партнера заблокировал сам Хараслин. А потом Австрия полностью закрыла соперника на его половине и начала генерировать реальную остроту. Помогали стандарты и быстрые розыгрыши в центре поля.

Шикарный удар Гриллича (поймал мяч на лету) потянул Дубравка, переведя мяч в штангу. Каркас ворот спас гостей и в следующем эпизоде, когда Арнаутович завершал комбинацию Лаймера и Гриллича. Марко вышел на замену и сразу показал себя. Моментально возникает еще один шанс – Арнаутович не попал в створ.

Если с атакой у ​​Австрии все было хорошо, то к обороне очень много вопросов. Очередная обрезка привела к выходу Дюриша на свидание с голкипером. Бахманн опять оправдал доверие тренера, выиграв выход один на один. А через несколько минут взял еще один удар Дюриша.

Австрия выглядела лучше и должна была побеждать, если бы Арнаутович реализовал один из своих моментов. На последних минутах Дубравке пришлось творить настоящие чудеса, чтобы сохранить ворота Словакии сухими. В итоге – 0:0.

Das Team качественно работала с мячом в финальной трети, но игра австрийцев в обороне добавляет сборной Украины оптимизма. Команда Шевченко встретится с Австрией в третьем туре Евро-2020.

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