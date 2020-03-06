"Австрия может на равных противостоять сборным Украины и Нидерландов", – Польстер

Легенда австрийского футбола Тони Польстер поделился амбициозными планами местной национальной команды на Евро-2020.

"Я считаю, что на этот раз мы дойдем, по крайней мере, до четвертьфинала. Уверен, что тренерский штаб сборной Австрии сделал уроки из ошибок предыдущего Евро и на этот раз гораздо лучше подготовит команду.

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Игроки сборной находятся сейчас в хорошей форме, особенно это видно в немецкой Бундеслиге, где много австрийцев. Кроме того, у нас вполне проходная группа. Мы еще не знаем последнего соперника, но, безусловно, можем на равных противостоять Нидерландам и Украине.

С нетерпением жду начала европейского первенства, потому что его новый формат будет большим открытием для всех. Впервые турнир пройдет в двенадцати различных странах. Мероприятие нацелено на то, чтобы консолидировать Европу. Это может привлечь еще больше зрителей. Ожидаю, что этим летом на континенте пройдет большой футбольный фестиваль", – цитирует Польстера Команда 1.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Австрии встретится с национальными командами Украины и Нидерландов. Турнир начнется 12 июня.

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