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Австрия и Чехия могут первыми в Европе возобновить чемпионаты

20:38 82 Читати українською
Австрия и Чехия могут первыми в Европе возобновить чемпионаты
Славия Прага/ Фото Sempreinter

Футбол медленными шагами возвращается в Европу.

Уже с 20 апреля австрийские и чешские клубы могут вернуться к тренировкам, сообщает Reuters.

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Такое ослабление ограничений связано с положительной динамикой относительно коронавируса. Если количество новых заражений продолжит снижаться, то в Чехии смогут возобновить чемпионат 8 июня, а Австрия вернется к футболу уже во второй половине мая.

Стоит отметить, в обоих случаях матчи будут проходить без зрителей.

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Теги
коронавирус Австрия Австрия Мир Чехия Чехия
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