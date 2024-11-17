Лига наций, 6-й тур

Группа В2

Финляндия – Греция – 0:2

Голы: Бакасетас, 41, Цолис, 56

Группа В3

Австрия – Словения – 1:1

Голы: Шмидт, 27 – Черин, 82

Норвегия – Казахстан – 5:0

Голы: Холанд, 23, 37, 71, Сьорлот, 41, Нуса, 76

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Греция все свои вопросы в Лиге наций решила еще до шестого тура. Команда обеспечила себе плей-офф, заняв второе место в группе. Несмотря на это, Греция разобралась с Финляндией, забив два гола.

Запутанная ситуация была в группе B3. Австрийцам нужно было побеждать Словению. Все шло по плану, когда Шмидт открыл счет. Команда Рангника атаковала опасно и могла даже удвоить свое преимущество, но забить никак не удавалось. Словения ровным счетом ничего не могла создать в атаке. Правда, Черину удалось сравнять счет на 82 минуте. Австрия полетела атаковать и это было довольно остро, хотя вырвать победу не удалось.

А другом матче этой группы Норвегия разгромила Казахстан. Эрлинг Холанд записал в свой актив очередной хет-трик. Также забил Сёрлот и Нуса. Из-за ничьей в матче Австрии и Словении норвежцы гарантировали себе повышение в классе. Австрийцы же сыграют в плей-офф.

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