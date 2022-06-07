Австрия драматично проиграла Дании: огромная задержка, забавная ошибка и эффектный решающий гол
Ральф Рангник стартовал во главе сборной Австрии с разгрома хорватов. На второй тур немецкий специалист кардинально изменил состав, оставив в основе всего двух хавбеков. В гости приехала Дания.
Матч пришлось перенести на полтора часа из-за проблем с электричеством в Вене. Неполадку очень долго ремонтировали, была даже угроза смещения игры на другой день. Болельщики развлекались.
Первой забила Дания, когда Хойберг замкнул прострел с правого фланга. В перерыве Рангник произвел тройную замену и выпустил Арнаутовича – этот матч стал сотым для Марко в сборной.
Австрия заиграла более агрессивно и заслуженно сравняла счет. Хозяева запрессинговали Данию в ее штрафной, Арнаутович отбросил на Шлагера, а тот забил.
Австрийцы продолжали наращивать преимущество, создали несколько голевых моментов, но под занавес встречи пропустили сами. Ларсен шикарным ударом с линии штрафной принес Дании победу.
Дания набрала 6 очков и возглавила группу, обыграв Францию и Австрию. Австрийцы с 3 очками расположились на втором месте.
Хорватия расписала ничью с Францией – у финалистов ЧМ-2018 ни одной победы за два тура Лиги наций