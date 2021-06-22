"Понимали, насколько важен будет этот матч. Понимали во втором тайме, что терять уже нечего, пытались выложиться на максимум. Очень много брака было. Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать.

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В перерыве штаб попросил успокоиться и вернуться в игру. Было видно, что в первом тайме мы не включились в игру, и Австрия больше доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол. В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было трудно по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались. Теперь от нас уже ничего не зависит. Посмотрим, как будут складываться другие матчи", – подчеркнул Караваев в эфире телеканала Футбол.

Заметим, сборная Украины минимально проиграла Австрии (0:1), но все еще сохраняет шансы на продолжение участия в Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в своей группе. В активе команды Шевченко 3 очка, а разница мячей – 4:5.

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