Австрия и Турция закроют стадию 1/8 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Австрия – Турция в Лейпциге стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Австрия – Турция: анонс матча 1/8 финала Евро-2024

Это последний матч на стадии 1/8 финала Евро-2024. Семь четвертьфиналистов уже известны, осталось определить восьмого.

Стартовый состав Австрии:

Турции: