Австрия – Турция: стартовые составы и онлайн-трансляция финального матча 1/8 Евро-2024
21:00 - Читати українською
Австрия и Турция закроют стадию 1/8 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Австрия – Турция в Лейпциге стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.
Австрия – Турция: анонс матча 1/8 финала Евро-2024
Это последний матч на стадии 1/8 финала Евро-2024. Семь четвертьфиналистов уже известны, осталось определить восьмого.
Стартовый состав Австрии:
Турции:
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