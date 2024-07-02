Сборная Австрии стала одним из открытий Евро-2024. Команда не просто выжила в группе с Францией, Нидерландами и Польшей, а еще и заняла первую позицию. Сдержать контратаки "Ле Бле" ей не удалось (хотя начало было классным), однако победа над "Кадрой" и триумфальные 3:2 с "оранье" создали вау-эффект. Сетка в плей-офф такая, что вполне можно и до финала дойти – но для начала необходимо одолеть Турцию.

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Ничего невероятного на самом деле не произошло. Ральф Рангник нашел в австрийской сборной идеальный материал для демонстрации своих идей – и они круто реализовывались не только в квалификации к Евро-2024, но и в Лиге наций перед ней. Как и все команды Рангника (кроме МЮ), "Дас Тим" оказывает колоссальное давление на стартовые розыгрыши соперника. Ценитель идей Лобановского развивал ориентированный на мяч прессинг еще с конца 90-х годов, пропагандируя его по телевидению и воспитав плеяду тренеров-последователей.

Австрия максимально крута в разрушении билд-апа соперника. Турция знает об этом, как никто другой. Весной "лунные звезды" потерпели поражение в Вене со счетом 1:6, а один из голов стал прямым следствием высокого прессинга. Впрочем, Ральф Рангник подготовил к Евро-2024 еще одну интересную изюминку – игру с тремя "десятками" в атаке.

Такую же фишку в фазе развития атаки использует Юлиан Нагельсманн в Германии, вот только позади этой тройки есть опорник, два центрбека и Кроос (так называемые 3+1) – и все равно эта структура считается слишком открытой. Австрия же оставляет позади только двух центрбеков в широких позициях, а один из опорников поднят слишком высоко. То есть, в лучшем случае позади есть только 2+1.

Таким образом "Дас Тим" очень сильно нагружают центральные вертикали. Соперник обязательно будет ошибаться при попытке перекрывать передачи на этих "десяток", а сама структура обороны часто вынуждена открывать фланги. Ральф Рангник еще и постоянно ротирует позиции своих атакующих футболистов (особенно часто он перемещает Забитцера), чтобы к команде было труднее подстроиться.

Впрочем, за такой футбол приходится платить. Структуру австрийцев теоретически легко запрессинговать, а любая ошибка при передаче рискует вылиться в контратаку с численным преимуществом соперника. На практике сделать это пока никому не удавалось – но Турция может стать первой.

Винченцо Монтелла поставил хорошо организованный прессинг. Основная идея – вытеснить на фланги и/или заставить выполнить вынос. "Лунные звезды" сильны в единоборствах, так что этот подход работал перед Евро-2024. В частности, австрийцы в том же матче с 1:6 столкнулись со значительными проблемами на стадии билд-апа. Турки его подавляли.

И здесь в глаза бросается глобальная проблема "Дас Тим" – подопечные Ральфа Рангника очень сильны в прессинге и контрпрессинге, однако во всех других аспектах игры они не так уж и страшны. Австрийцам не хватает альтернативных идей в атаке. Все понимают, как этот коллектив будет действовать, но проверить его модель игры на полную пока никто не смог. Французы слишком прагматичны, а Польша и Нидерланды имели проблемы в опорной зоне и в переходных фазах.

Турция тоже неидеальна. Откровенно говоря – уязвима едва ли не во всех аспектах. Именно поэтому на подопечных Винченцо Монтеллы никто не ставит. Особенно большие трудности "янычары" испытывают в контроле пространства между линиями – ни один из опорников сборной не может похвастаться хорошим чтением игры и непрерывностью. Они часто ошибаются или просто "зависают".

Наличие Чахлханоглу в составе не помогает. Во-первых, Хакан-опорник в Интере и в сборной – это совсем разные вещи. В клубе есть тонко настроенная система позиционной атаки, в которой турок блистает, однако Винченцо Монтелла за 11 матчей во главе "лунных звезд" просто не успел ее организовать. Во-вторых, Хакан сегодня не сыграет из-за перебора желтых карточек.

В целом, коллектив кажется слишком сырым. По суммарному количеству поединков в составе сборной турецкие игроки идут последними на Евро-2024 – а тренерский штаб еще и не определился с основными футболистами на большинстве позиций. Неудивительно, что практически все матчи на турнире эта команда провели с огромным скрипом. Даже играя в большинстве против чехов "янычары" могли прогореть.

Но как же тогда сдержать машину Ральфа Рангника? Прямо сейчас кажется, что для Турции наиболее оптимальным решением станет "автобус". Команда знакома с этим режимом, часто садясь в низкий блок в схему 5-4-1 и контратакуя. Именно эта модель помогла победить Германию в товарищеской встрече в декабре и именно она помогла сдержать давление грузин в последние 20 минут.

Турки допускают много ошибок и в "автобусе". Выгода заключается в другом – отдав инициативу, подопечные Винченцо Монтеллы заставят австрийцев работать в режиме, который не является их сильной стороной. Больше игры с мячом – больше потенциальных ошибок, а у "Дас Тим" в тылу только два защитника.

Между тем, турецкие футболисты имеют идеальные характеристики для контратак. "Лунные звезды" очень сильны в переходных фазах – а еще не забываем про прессинг, который у Монтеллы тоже хорош. Словом, на легкую прогулку команде Ральфа Рангника надеяться не следует.

Сборная Турции, несмотря на все свои проблемы на Евро-2024, остается неприятным оппонентом, с сильным кадровым подбором и тактическими "изюминками". И все равно в Австрию вырвется больше – даже без дисквалифицированного Виммера. Слишком уж убедительно "Дас Тим" сыграла против топов в "группе смерти".

Ориентировочные составы на матч Австрия – Турция

Австрия: Пенц – Пош, Лингарт, Вьобер, Прасс – Зайвальд, Гриллич – Лаймер, Баумгартнер, Забитцер – Арнаутович

Турция: Гюнок – Мюлдур, Демираль, Бардакчи, Кадиоглу – Юксек, Озджан – Гюлер, Кёкчу, Йылдыз – Йылмаз