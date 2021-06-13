Австрия – Северная Македония: экс-звезда Бундеслиги стал лучшим игроком матча – кого нужно опасаться Шевченко
22:56 - Читати українською
MVP поединка между соперниками сборной Украины даже не стал автором гола в матче.
завершено
18’ Штефан Лайнер
78’ Михаэль Грегорич
90’ Марко Арнаутович
Горан Пандев 27’
18’ Штефан Лайнер
27’ Горан Пандев
78’ Михаэль Грегорич
90’ Марко Арнаутович
Новоиспеченный защитник Реала Дэвид Алаба стал лучшим игроком матча Евро-2020 Австрия – Северная Македония (3:1).
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28-летний австриец отличился ассистом во время второго гола своей команды. Стоит отметить, что Австрия и Северная Македония соревнуются в группе С вместе со сборными Нидерландов и Украины.
Напомним, после завершения контракта с Баварией Алаба присоединился к Реалу на правах свободного агента.
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