MVP поединка между соперниками сборной Украины даже не стал автором гола в матче.

Новоиспеченный защитник Реала Дэвид Алаба стал лучшим игроком матча Евро-2020 Австрия – Северная Македония (3:1).

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28-летний австриец отличился ассистом во время второго гола своей команды. Стоит отметить, что Австрия и Северная Македония соревнуются в группе С вместе со сборными Нидерландов и Украины.

Напомним, после завершения контракта с Баварией Алаба присоединился к Реалу на правах свободного агента.

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