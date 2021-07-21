36-летний всадник попал в состав олимпийской сборной Австралии, однако позже в его допинг-пробе нашли кокаин. Об этом сообщает спортивный репортер Бен Фордхэм в своем Twitter.

Британского рекордсмена поймали на кокаине – ужасные последствия

Джейми Кермонд должен был дебютировать на Олимпиаде в конкуре – соревнования по преодолению препятствий верхом на лошади. Однако не сможет этого сделать, потому что его исключили из сборной. Спортивная федерация отмечает, что он может сделать также вторую допинг-пробу. Но если и она окажется положительной, то спортсмена дисквалифицируют.

Отметим, Кермонд дважды завоевывал золото в чемпионате Австралии по конному спорту – в 2016-м и 2017-м. Олимпийский турнир по этому виду спорта стартует 24 июля и завершится 7 августа.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?