"Я просто хочу сообщить вам, что решил отказаться от участия в Олимпиаде. Это решение далось мне нелегко. Я мечтал представлять Австралию на Олимпийских играх, и я знаю, что никогда больше не получу такой возможности.

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Но я также знаю себя. Мне не нравится сама мысль об игре перед пустыми стадионами. Такого еще никогда не было. Я также не хотел бы лишать здорового австралийского спортсмена возможности представлять страну. Обещаю: потрачу время на то, чтобы восстановиться после травмы. Удачи всем австралийцам, и до встречи на корте", – написал Ник Кирьос в своем Twitter.

Отметим, Кирьос завоевал 6 титулов ATP за свою карьеру, сейчас он занимает 66 место в мировом рейтинге. Мужской теннисный турнир на Олимпиаде в Токио начнется 24 июля. Организаторы Олимпийских игр приняли решение провести большую часть форума без зрителей. Лишь 24 соревнования из 748 можно будет созерцать с трибун.

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