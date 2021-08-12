Футбольная федерация Австралии (ФФА) загорелась идеей провести один из будущих чемпионатов мира на территории страны-материка.

Австралия готова подать заявку на проведение ЧМ-2030 или Мундиаля 2034-го, сообщает Fox Sports.

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Местные функционеры стремятся пойти по пути Бразилии и Канады. Оба государства Западного полушария сначала успешно провели женский чемпионат мира, а затем получили возможность провести Мундиаль среди мужчин. Австралия примет женский ЧМ-2023, поэтому хочет использовать его наследие в будущем для проведения других соревнований под эгидой ФИФА.

Ныне в ФФА колеблются относительно выбора конкретного Мундиаля. Если выбор падет на 2030-й, то австралийцам придется конкурировать с Марокко, общей заявкой Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая, объединением балканских стран (Болгария, Румыния, Греция, Сербия) и дуэтом Испании с Португалией.

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