Подвиг "сине-желтых" в 2006 году заставил "кенгуру" поверить в свои силы.

Сборная Украины после выхода из группы на ЧС-2006 года / Фото из открытых источников

В матче 3-го раунда группового этапа ЧМ-2022 года Австралия минимально одолела Данию (1:0) и пробилась в плей-офф турнира. По сообщению OptaJoe, подопечные Грэма Арнольда стали лишь третьей командой в истории Мундиалей, которой удалось пробиться в 1/8 финала пропустив четыре и более голов в матчах своей группы.

Сенсационный позор Дании в видеообзоре матча с Австралией

Ранее это удавалось Югославии в далеком 1990 году и сборной Украины в 2006 году. Напомним, тогда "сине-желтые" в первом туре уступили Испании (0:4), во втором – "оторвались" на Саудовской Аравии (4:0) и закрепили выход из группы минимальной победой над Тунисом.

К слову, в 1/8 финала Австралия сыграет с победителем группы С.

Дания проиграла Австралии и стала главным разочарованием ЧМ-2022 – "соккеруз" сенсационно в плей-офф