Австралия – Перу: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Австралии и Перу встретятся в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе С. Анонс поединка читайте на сайте "Футбол 24".

Австралия – Перу

26 июня, 17:00, Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Телетрансляция на канале НТН. Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

В отличие от вчерашнего матча между Египтом и Саудовской Аравией, поединок в Сочи не лишен серьезной турнирной интриги. Бесспорно, со сборной Перу уже все понятно. Команда Рикардо Гареки проиграла две предыдущие встречи, поэтому лишилась даже математических шансов на продолжение турнира – это их прощальный выход на русскую землю.

Другое дело – сборная Австралии. Хорошо повозив Данию во втором туре, команда Берта ван Марвейка завоевала спасительный балл, который позволяет тлеть надежде на плей-офф. Для этого "соккеруз" необходимо обязательно побеждать Перу и надеяться на поражение Дании от Франции в параллельном матче.

Реально ли это? Why not? Против французов и все тех же датчан Австралия продемонстрировала конкурентный атакующий футбол. И с характером у этих ребят все в порядке. Если в раздевалке балом правит опытнейший и харизматичный Тим Кэхилл, а на поле за собой ведет "спартанец" Миле Единак, команда будет биться до последнего патрона.

Свои аргументы попытаются выразить и перуанцы. Команда Гареки достаточно надежна в обороне – всего 2 пропущенных мяча в двух турах. Однако вот с атакой не клеится – "инки" остаются одной из считанных сборных, которые еще не забивали на этом турнире. Идти на последний штурм Перу придется без своего ветерана – Джефферсона Фарфана, на прошлой неделе он изрядно напугал партнеров, потеряв сознание. К счастью, оправился, и все же поединок против Австралии он будет пересматривать "в лазарете".

Статистика

Матч в Сочи имеет, без преувеличения, историческое значение. Сборные Австралии и Перу еще ни разу не пересекались между собой.

Кадры

Обе команды понесли потери в атакующей мощи. О выбывании перуанца Фарфана мы уже упоминали. А вот Берт ван Марвейк не сможет бросить в бой своего форварда Эндрю Наббута – травма плеча.

Слова

"Хотелось бы поехать домой с тремя очками, подарить нашему народу хоть немного радости, мы не должны возвращаться с пустыми руками, – считает Паоло Герреро, форвард сборной Перу. – В следующем матче нам надо сыграть лучше, вся наша команда хочет выйти на поле, стиснув зубы, и набрать очки. Мы полностью сконцентрированы, но сохраняем спокойствие".

"Будет фантастикой, если мой гол выведет сборную Австралии в плей-офф. Но я больше думаю о победе своей команды, – уверяет Томи Юрич, нападающий Австралии. – Скрестим пальцы на удачу. Сделаем все, чтобы добиться нужного результата. Не так важно, кто из нас принесет победу. Важно, чтобы она была".

Ориентировочные составы

Австралия: Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Единак, Муй, Крузе, Рогич, Лекки, Юрич

Перу: Гальесе, Трауко, Рамос, Родригес, Адвинкула, Йотун, Санчес, Флорес, Куэва, Карильо, Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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