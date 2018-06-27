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Австралия – Перу: Каррильо – игрок матча

26 июня 19:30 10 Читати українською
Австралия – Перу: Каррильо – игрок матча
Андре Каррильо / Фото: ФИФА

Лучшим игроком матча 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 Австралия – Перу стал автор первого гола Андре Каррильо.

Сборная Перу победила Австралию в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Австралия – Перу – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал перуанский форвард Андре Каррильо. Отметим, сам он открыл счет в матче мощным ударом с лету.

Также добавим, что это был последний матч для обеих команд на мундиале-2018.

Перу одержала историческую победу над Австралией и заняла 3 место в группе C

ЧМ 20183 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
Матч окончен
0 : 2
Перу
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ЧМ 2018 Перу Перу Австралия - Перу Андре Каррильо Андре Каррильо
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