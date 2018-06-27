Австралия – Перу: Каррильо – игрок матча

Лучшим игроком матча 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 Австралия – Перу стал автор первого гола Андре Каррильо.

Сборная Перу победила Австралию в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Австралия – Перу – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал перуанский форвард Андре Каррильо. Отметим, сам он открыл счет в матче мощным ударом с лету.

Также добавим, что это был последний матч для обеих команд на мундиале-2018.

Перу одержала историческую победу над Австралией и заняла 3 место в группе C