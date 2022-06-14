Австралия победила Перу в серии пенальти и попала на Мундиаль. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Австралия и Перу сошлись в межконтинентальном плей-офф. Команды не показали эффектного футбола, поэтому основное время завершилось без голов. В овертаймах болельщики также не дождались голов. Все решилось в серии пенальти.

Австралия выиграла серию пенальти в Перу и вышла на чемпионат мира-2022 – героем стал голкипер-"танцор"

Австралийцы выпустили под 11-метровые нового голкипера – Эндрю Редмейна. Именно он сделал шоу необычным поведением на линии и стал героем соцсетей. Перед каждым ударом голкипер запугивал соперников удивительными танцами.

Это сработало. Перу повело в серии после ошибки Бойла, однако потом "инки" дважды не забили. Адвинкула попал в штангу, а удар Валеры потянул колоритный Редмейн. Австралия забрала предпоследнюю путевку на чемпионат мира.