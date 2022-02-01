Авраам Грант обвиняется в сексуальных домогательствах – несколько женщин свидетельствовали против экс-тренера Челси
Израильский специалист Авраам Грант может провести оставшуюся жизнь за решеткой.
Авраам Грант неоднократно совершал сексуальные домогательства к женщинам, сообщает The Sun со ссылкой на расследование журналиста Channel 12 Хаима Этгара.
Девушка Гринвуда обвинила форварда Манчестер Юнайтед в жестоком избиении до крови – жуткое видео
Журналисту удалось найти несколько женщин, которые признались о незаконных действиях бывшего тренера Челси, Вест Хэма и ряда другирх команд. Истории несколько похожи, будто Грант предлагал девушкам помочь с поиском работы, приглашал в гостиничные номера, где пытался изнасиловать.
Также Хаим Этгар рассказал, что при расследовании на него и телеканал создавалось давление и были угрозы судом. Сам Грант все обвинения отрицает.
Золоті 60-ті і сива давнина: Пеле обмиває трофей, окупація, смертельний лікарський злочин і ще 27 фото "старої школи"