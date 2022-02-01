Израильский специалист Авраам Грант может провести оставшуюся жизнь за решеткой.

Авраам Грант неоднократно совершал сексуальные домогательства к женщинам, сообщает The Sun со ссылкой на расследование журналиста Channel 12 Хаима Этгара.

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Журналисту удалось найти несколько женщин, которые признались о незаконных действиях бывшего тренера Челси, Вест Хэма и ряда другирх команд. Истории несколько похожи, будто Грант предлагал девушкам помочь с поиском работы, приглашал в гостиничные номера, где пытался изнасиловать.

Также Хаим Этгар рассказал, что при расследовании на него и телеканал создавалось давление и были угрозы судом. Сам Грант все обвинения отрицает.

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