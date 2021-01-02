"Десять игроков уже покинули нашу команду. Поблагодарил ребят за сотрудничество. Будем создавать новую команду, которая будет решать задачу сохранения прописки в Первой лиге.

Кристалл официально объявил об уходе сразу 15-ти игроков

Планы на межсезонье? Команда собирается на базе 10-го января. Первый сбор проведем в Краматорске. В команде осталось семь-восемь игроков и, в основном, это молодежь. Будем формировать новую команду, которая будет решать поставленные задачи. На первом сборе запланировано пять контрольных матчах. В этот период сможем просматривать новичков.

На втором сборе уже будет больше силовой работы. По сбору в Турции сейчас нет окончательной информации. Рассматриваем три варианта: Турция, Полтава (база ФК Полтава), а также Киевская область. Если команда к этому времени будет укомплектована, то можем провести зарубежный сбор. Во времена пандемии ни в чем нельзя быть уверенным", – поделился Городов в интервью официальному сайту ПФЛ.

Напомним, ранее Кристалл объявил об уходе 15-ти игроков, а позже команду покинул и директор клуба.

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