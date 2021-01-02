Авангард повторяет ужасную судьбу Кристалла – клуб расстался с 10 игроками
Главный тренер Авангарда Алексей Городов озвучил неприятные новости для краматорского клуба.
"Десять игроков уже покинули нашу команду. Поблагодарил ребят за сотрудничество. Будем создавать новую команду, которая будет решать задачу сохранения прописки в Первой лиге.
Кристалл официально объявил об уходе сразу 15-ти игроков
Планы на межсезонье? Команда собирается на базе 10-го января. Первый сбор проведем в Краматорске. В команде осталось семь-восемь игроков и, в основном, это молодежь. Будем формировать новую команду, которая будет решать поставленные задачи. На первом сборе запланировано пять контрольных матчах. В этот период сможем просматривать новичков.
На втором сборе уже будет больше силовой работы. По сбору в Турции сейчас нет окончательной информации. Рассматриваем три варианта: Турция, Полтава (база ФК Полтава), а также Киевская область. Если команда к этому времени будет укомплектована, то можем провести зарубежный сбор. Во времена пандемии ни в чем нельзя быть уверенным", – поделился Городов в интервью официальному сайту ПФЛ.
Напомним, ранее Кристалл объявил об уходе 15-ти игроков, а позже команду покинул и директор клуба.
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