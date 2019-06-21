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Авангард покинули 4 игрока

06:00 21 Читати українською
Авангард покинули 4 игрока
Александр Косевич / ФК Авангард

Краматорский Авангард расстался с 4 игроками

Авангард покинули сразу 4 игрока, поделился тренер команды Александр Косевич в комментарии официальному сайту ПФЛ.

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Состав Авангарда покинули Виталий Ермаков, вернувшийся в Десну, Владислав Емец и Михаил Шершень, которые, в свою очередь, вернулись в Зарю. Также, в скором времени, на правах аренды может перейти в Колос Егор Демченко.

По итогам завершившегося сезона Первой лиги Авангард занял пятое место, отстав на 2 позиции от зоны плей-офф переходных матчей за право участия в УПЛ.

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