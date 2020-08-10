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Авангард объявил об отставке Косевича

12:18 - Читати українською
Авангард объявил об отставке Косевича
Александр Косевич / ФК Авангард

Краматорский Авангард решил не продолжать сотрудничество с Александром Косевичем.

"За годы работы в клубе Александр Александрович внес неоценимый вклад в развитие не только первой команды и клубной академии, но и краматорского футбола в целом", – говорится в официальном заявлении клуба.

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Отметим, что неизвестно, кто был инициатором разрыва контракта. Ранее сообщалось, что между специалистом и руководством клуба существовал конфликт.

Добавим, что Авангард рискует не появиться на матч заключительного тура Первой лиги против Руха. Краматорцы занимают 8 место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

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08:56
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Теги
Авангард Авангард Первая лига Александр Александр Косевич
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