Авангард объявил об отставке Косевича

"За годы работы в клубе Александр Александрович внес неоценимый вклад в развитие не только первой команды и клубной академии, но и краматорского футбола в целом", – говорится в официальном заявлении клуба.

Авангард не имеет возможности выехать на матч с Рухом – львовяне могут выйти в УПЛ, не играя

Отметим, что неизвестно, кто был инициатором разрыва контракта. Ранее сообщалось, что между специалистом и руководством клуба существовал конфликт.

Добавим, что Авангард рискует не появиться на матч заключительного тура Первой лиги против Руха. Краматорцы занимают 8 место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна