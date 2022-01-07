Полузащитник Артур Авагимян официально покинул Черноморец, сообщает пресс-служба "моряков".

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Напомним, 24-летний футболист – воспитанник Шахтера. К одесскому клубу присоединился в феврале 2020 года из армянского Алашкерта в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за команду из Южной Пальмиры 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи, став лучшим бомбардиром "моряков". Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

По информации СМИ, следующим клубом Авагимяна станет Александрия, с которой игрок уже провел переговоры.

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