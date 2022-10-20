Чемпионат Испании, 10-й тур

Альмерия – Жирона – 3:2

Голы: Баптистао, 13, Туре, 17, Эмбарба, 38 – Рикельме, 47, Стуани, 82 (пен.)

Осасуна – Эспаньол – начало в 21:00

Альмерия и Жирона имели по 7 и 8 очков соответственно, поэтому ожидаемо засели внизу турнирной таблицы. Хозяева захватили инициативу и забили уже на 13-й. Мендеш забросил в штрафную, а Баптистао замкнул подачу головой.

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Несколькими мгновениями после кипер и защитник курьезно не поладили между собой, поэтому Туре удвоил преимущество. Еще до свистка на перерыв Эмбарба довел счет до разгромного, мощно пробив со штрафного с расстояния в 30+ метров до ворот.

Из раздевалки Жирона вышла заряженной и сразу забила усилиями Рикельме, который во время контратаки перекинул Фернандо Мартинеса с метров 30. Голкипер, к слову, проводил 100-й матч за Альмерию. Стуани на 78-й не реализовал пенальти, но исправился позже – тоже с отметки. На 7 добавленной минуте забил Анхель, но гол отменили из-за фола. Альмерия набрала 10 очков и поднялась на 14 место, Жирона опустилась на 18 место.