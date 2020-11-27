В рамках 11-го тура Примеры Вальядолид в родных стенах разошелся миром с Леванте. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вальядолид и Леванте провально начали сезон и находятся внизу турнирной таблицы, поэтому победа в этом матче была нужна обеим командам. Первая половина встречи была безголевой, и соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

После перерыва темп игры ускорился и на 57-й Плано навесил в штрафную, а Маркос Андрэ опередил защитников и головой направил мяч в сетку. На 83-й минуте Хоакин Фернандес сфолил в штрафной и рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Его без особых проблем реализовал Кампанья – 1:1. Под занавес поединка игроки Вальядолида имели множество шансов, чтобы вырваться вперед, но забить так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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