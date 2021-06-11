В Никополя перед последним матчем сезона осталось два голкипера и 11 полевых игроков.

Перед заключительным матчем группы Б Второй лиги с Балканами наставник Никополя Сергей Воробей столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, сообщает Meta Ratings.

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На прошлой неделе завершились контракты сразу у четырех игроков – Никиты Жукова, Сергея Донца, Максима Таряника и Игоря Кошеварова. Как следствие, они уже покинули команду. Еще четверо футболистов – Никита Фомин, Василий Адаменко, Максим Белоус и Даниил Лега – в предыдущем поединке с Энергией (2:5) получили красные карточки и не смогут выйти на поле.

Таким образом, наставник Никополя может рассчитывать лишь на 11 полевых игроков и 2 вратарей. И это с учетом играющего тренера Романа Богочарова, который не выходил на поле с осени.

Напомним, за тур до финиша Никополь занимает в турнирной таблице группы Б Второй лиги 11-ю строчку и сохраняет шансы финишировать в "десятке". Для этого команде необходимо не проиграть дома Балканам и надеяться на неудачу Реал Фармы в матче с Металлургом.

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