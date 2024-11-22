В ближайшее время Ингулец, похоже, пополнится двумя новичками.

В состав команды Василия Кобина присоединится воспитанник Динамо Артем Бенедюк, сообщает ТаТоТаке.

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20-летний правый защитник, который ранее выступал за Зарю на правах аренды, подпишет контракт с клубом из Петрово как свободный агент.

По информации источника, еще одним усилением станет полузащитник Игорь Скороход, который в прошлом защищал цвета Карпат U-19.

К слову, сейчас Ингулец идет последним в тирнирной талице УПЛ после 13-ти туров имея 6 очков в активе.

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