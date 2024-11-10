Главный тренер Лечче Лука Готти был отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

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Причиной увольнения 57-летнего специалиста стали неутешительные результаты салентийцев в текущем сезоне. После 12-ти туров Лечче в турнирной таблице Серии А идет восемнадцатым, набрав 9 очков. Ранее команда вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/16 финала представителю Серии В – Сассуоло (0:2). Следующий главный тренер "желто-красных" пока неизвестен.

Напомним, Готти возглавил Лечче в марте 2024 года. Предыдущим его клубом была Специя, где он успел поработать с украинским полузащитником Виктором Коваленко.

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