"Желто-красные" должны были сыграть гостевой матч против Аталанты еще в пятницу (25 апреля). Впрочем, лагерь Лечче всколыхнула страшная весть – 47-летний физиотерапевт Грациано Фиорита умер в номере своего отеля в Брешии, где команда проводила подготовку.

В Серии А матчей до воскресенья не будет из-за еще одной смерти

Руководство Серии А согласилось перенести встречу, однако лишь на 48 часов. Лечче считает, что этого мало, и может вообще не выехать в Бергамо, информирует La Gazzetta dello Sport. Подопечные Марко Джампаоло не тренировались 3 дня, находясь в состоянии шока от потери Фиориты, который работал в клубе с 1999 года. Лечче планировал играть уже после похорон легенды, но его тело до сих пор не привезли из Брешии.

Серия А же не горит желанием сильно растягивать календарь, который и так претерпел изменения из-за другой смерти – Папы Римского Франциска. Ситуация должна окончательно разрешиться сегодня (26 апреля). Техническое поражение сейчас явно не нужно Лечче, который опережает зону вылета всего на одно очко.

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