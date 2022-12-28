"По завершении летне-осенней части сезона команду покинули ряд футболистов: Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Вискребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пиняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко, Павел Тищук.

Металлист нацелился на аргентинца с опытом выступлений в Лиге 1

С чем это связано? За последние три месяца были какие-то положительные сдвиги, как говорит наш президент, мы были десять метров под водой, а сейчас – три метра. И некоторые игроки, которые нас покинули, проявили себя с неплохой стороны, получив от других команд лучшие предложения, в первую очередь финансовые.

Костяк у нас остался, в частности это игроки линии обороны. Мы будем приглашать других футболистов на просмотр. Это касается прежде всего местных закарпатских игроков, но фамилии называть не буду, пока никого не подпишем.

Команда планирует выйти из отпуска 20 января. У нас будет примерно 65 тренировок, 9 товарищеских матчей. Первый этап тренировочного сбора проведем дома на Закарпатье. Здесь есть все условия для качественной подготовки. А затем в планах поехать в венгерскую Кишварду для проведения второго этапа", – цитирует Блавацкого официальный сайт Ужгорода.

Напомним, на зимнюю паузу закарпатцы ушли на предпоследней строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в активе 16 очков.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву