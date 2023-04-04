В матче 27 тура чемпионата Испании Барселона разгромила Эльче со счётом 4:0, а Гави вышел в стартовом составе и провёл на поле 68 минут. За несколько дней до этого регистрация полузащитника в статусе игрока основной команды Барселоны была отменена.

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Эльче подал апелляцию по итогам этой встречи из-за участия Гави. Как информирует Marca, аутсайдер Ла Лиги ссылается на регламент Федерации футбола Испании, который гласит о том, что в подобных случаях игрокам запрещено принимать участие в матчах чемпионата.

Сообщается, что Эльче подал апелляцию за 3 минуты до дедлайна.

Руководство Барселоны сохраняет спокойствие по этому поводу. Каталонский клуб уверен, что главный тренер "блаугранас" Хави имел полное право задействовать Гави в этой встрече – в статусе игрока молодёжной команды.

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