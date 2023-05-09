У футболистов Лидса есть хорошая мотивация, чтобы активнее бороться за выживание в АПЛ

Руководство "павлинов" готовит план оптимизации бюджета, если команда вылетит из АПЛ. Согласно информации The Athletic, в контрактах игроков есть пункт об уменьшении заработной платы.

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Источник отмечает, что футболисты Лидса в случае вылета потеряют до 60% своих доходов. Также руководство клуба рассматривает возможность масштабной распродажи, которая должна принести около 200 миллионов фунтов. Эти средства пойдут на перестройку команды.

Лидс занимает 19 строчку с 30 очками. От Эвертона, занимающего 17 место, "павлины" отстают на два балла.

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