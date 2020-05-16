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Неоднозначная победа соперника Шахтера в видеообзоре матча Аугсбург – Вольфсбург

21:14 38 Читати українською
Неоднозначная победа соперника Шахтера в видеообзоре матча Аугсбург – Вольфсбург
Аугсбург – Вольфсбург – 1:2 – видео голов и обзор матча

Аугсбург уступил Вольфсбургу (1:2) в рамках 26 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

54’ Тин Едвай
 
Ренато Штеффен 43’
Даниэль Гинчек 90+1’
43’ Ренато Штеффен
54’ Тин Едвай
90+1’ Даниэль Гинчек

Команды старались как можно чаще бить по воротам, но в створ попадали крайне редко. Лишь перед самым перерывом Вольфсбург смог открыть счет усилиями Ренато Штеффена.

Аугсбург – Вольфсбург: соперник Шахтера одержал тяжелую победу, обнажив свои проблемы, но "горнякам" расслабляться рано

Аугсбургу хватило 9 минут для ответа во втором тайме. Голкипер Вольфсбурга Кастельс неуклюже отбил удар Едвая в перекладину, от которой кожаный залетел в ворота. Хозяева могли вообще выйти вперед, но арбитр отменил гол из-за офсайда. А вот "волки" вырвали три очка уже в компенсированное время – Гинчек замкнул идеальный прострел Мбабу. Вольфсбург может быть доволен результатом, но игра соперника Шахтера в Лиге Европы оставляет немало вопросов.

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Германия Видеоновости Аугсбург Аугсбург Вольфсбург Вольфсбург Аугсбург - Вольфсбург
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