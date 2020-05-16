Вольфсбург обыграл Аугсбург благодаря голу в компенсированное время – арбитр отменил мяча в матче соперника Шахтера

Аугсбург принимал Вольфсбург в 26-м туре Бундеслиги – первом после возобновления чемпионата. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Аугсбург – Вольфсбург стартовал в 16:30 по киевскому времени. Как известно, 26 тур стал первым в чемпионате Германии после возобновления соревнований. Бундеслига стала премьерным топ-чемпионатом Европы, который преодолел последствия COVID-19 и вернулся на футбольные поля.

Вольфсбург подходил к поединку на 7 позиции, претендуя на зону Лиги Европы. А вот Аугсбург борется за выживание – баварцы оторвались от опасной зоны на 5 очков. Напомним, Вольфсбург является соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Голы Жуниора Мораеса и Маркоса Антонио принесли "горнякам" выездную победу 2:1. Ответный матч в Украине был перенесен из-за пандемии коронавируса – не исключено, что обладатель путевки в 1/4 финала определится только в августе.

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Интересно, что Аугсбург вышел на поединок без главного тренера. Хайко Херрлих забавно нарушил карантин и не смог руководить действиями своих подопечных в течение игры. А вот его визави Оливер Гласнер присутствовал на скамейке запасных.

Первый полумомент возник на 4-й минуте у ворот хозяев. Экс-динамовец Адмир Мехмеди попытал счастья, но его выстрел заблокировали. Самым памятным эпизодом в первые 10 минут игры стало досадное повреждение Пауло Отавио, который травмировался в столкновении с одноклубником. Впрочем, бразилец сумел вернуться на поле. Аугсбург провел свою первую приличную атаку на 16-й минуте. После удара Рихтера мяч попал в защитника и ушел на угловой. А вот стандарт едва не завершился голом – после выстрела Рубена Варгаса метров с 15-ти Кастелс продемонстрировал чудеса реакции и забрал мяч буквально на линии! Впоследствии бельгиец совершил еще один сейв, но за мгновение до этого свисток Феликса Брыха остановил игру – офсайд.

На 29-й минуте Вольфсбург мог получить право на пенальти. Мяч попал в руку одному из игроков Аугсбурга, однако арбитр этот раз не свистнул – игра продолжилась. А вот в следующем эпизоде ​​рывок Отавио левым флангом привел к фолу и опаснму штрафному. Подача завершилась ударом в створ ворот – Люте был на месте. Под занавес тайма нанес удар Брекало – мимо.

И все же команды не ушли на перерыв без голов. На 43-й минуте Штеффен классным ударом головой замкнул подачу Отавио с левого фланга. До ворот было метров 13, но мяч влетел точно в угол. 0:1 – первый гол Вольфсбурга после рестарта чемпионата. Первый тайм прошел в приличном темпе – заметно было, что команды соскучились по футболу. А вот мастерство оставляло желать лучшего – вынужденная двухмесячная пауза не могла не сказаться на действиях игроков обеих команд.

В дебюте второго тайма хороший шанс имел Варгас, который получил мяч в штрафной, но не успел пробить. Но уже на 54-й минуте Аугсбург отыгрался. Кастелс не удержал мяч в руках после удара от собственного защитника, тот попал в перекладину, но Едвай два был первым на добивании.

Вольфсбург забил снова, но Брых справедливо не засчитал взятие ворот – Гинчек, который только что вышел на замену, находился в офсайде. А вот хозяева ответили голом, к которому снова привел стандарт. Макс подал с фланга, а Удохай головой расстрелял Кастелса. Впрочем, Брых после просмотра VAR отменил и этот гол, зафиксировав офсайд. На 71-й минуте "волки" могли вновь выйти вперед – мощный удар Мехмеди в ближний угол приняла на себя штанга. Через 10 минут уже Люте спас Аугсбург, парируя непростой удар того же швейцарца с 13-ти метров.

И все же матч завершился драмой. На 90+1 минуте Гинчек переправил мяч в пустые ворота после шикарного прохода Мбабу. 1:2 – Вольфсбург вырвал победу и поднялся на еврокубковое 6 место (39 очков). Аугсбург остался 14-м – 27 пунктов.